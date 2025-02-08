İzmir'de Fuhuş Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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İzmir'de Fuhuş Çetesi Çökertildi

İzmir\'de Fuhuş Çetesi Çökertildi

Bornova'da kadınları zorla fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

08.02.2025 13:23
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İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda çalışan kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen şebeke lideri dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda, kadınların tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatılırken masaj salonu ve şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. İş yerinde çalışan 15 kadını fuhşa zorladığı suçlamasıyla şebeke lideri C.E. dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke lideri C.E. ile F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. adlı 7 şüpheli tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Fuhuş Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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