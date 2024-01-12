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İzmir'de fuhuş çetesine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de fuhuş çetesine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri ve 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 7 mağdur kadın kurtarıldı ve yabancı olanlar İl Göç İdarisi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir\'de fuhuş çetesine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı
12.01.2024 - 23:19,
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İzmir'de fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Çete lideri ve beraberindeki 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirdiği yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yapmaya aracılık ettiği, yer ve imkan sağladığı yönünde yapılan fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama-şantaj-tehdit suçlarından uzun süredir takip ettikleri fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında; grubun liderliğini üstlenen S.D. ve beraberindeki 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan fuhuş çetesinin zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen toplam 7 mağdur kadının kurtarıldığı ve yabancı olanların ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemi gereği İl Göç İdarisi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. İşlemleri tamamlanan S.D, Ü.A. VE S.S. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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