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İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

Yumruklar, tekmeler havada uçuştu, derbi bitti kavga başladı

İZMİR - Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından İzmir'de taraftarlar arasında kentin değişik noktalarında kavgalar çıktı. Tekme ve tokatlarla birbirine giren taraftarlar üzücü görüntüler ortaya çıkarttı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından İzmir'de iki takım taraftarları arasında kavgalar çıktı. Kentin bir çok yerinde görüntülenen kavgalarda, her iki takımın taraftarları da tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Konak, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca'da görüntülenen kavgalarda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.