İzmir'de Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Sevgi Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği ve rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü öğrenildi. - İZMİR