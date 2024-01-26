İzmir\'de Gerçekleşen Motosiklet Hırsızlığına Karışan 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de gerçekleşen 2 farklı motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri, 16 Ocak'ta Bornova ilçesinde 2 adet motosikletin çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde, güvenlik kamerası görüntülerinden; 2 adet motosikleti birbirine bağlayıp çekerek çalan şüphelilerin, S.Y, E.K, S.G, ve M.A.G olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, dün düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve aynı gün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K ve S.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan motosikletin ise bulunup sahibine teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR