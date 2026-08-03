İzmir'de Haraç Çetesi Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Haraç Çetesi Operasyonu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli suç örgütüne düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkez ve ilçelerindeki işletmeleri silah zoruyla ele geçirdiği ve mağdurlardan haraç topladığı tespit edilen bir suç örgütüne yönelik 3 ilde 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini H.E. isimli şüpheli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı araştırma ve delillendirme çalışmaları neticesinde, İzmir merkez ile birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı tespit edildi.

Suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktarıldığını belirleyen ekipler, suç örgütünün gerçekleştirdiği 18 ayrı örgütsel eylemi de açığa çıkardı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarını işlediği değerlendirilen örgütün halen başka dosyalar kapsamında 11 üyesinin tutuklu bulunduğu belirlendi.

3 ilde 36 şüpheliye eş zamanlı baskın

Soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli olmak üzere İstanbul'da 2 ve Ankara'da 1 şüphelinin bulunduğu iller de dahil toplam 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Halihazırda tutuklu bulunan 11 örgüt üyesi yönünden ise ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların ayrıca yürütüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gözaltı, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Haraç Çetesi Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:25:08. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Haraç Çetesi Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.