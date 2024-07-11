İzmir\'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçundan Aranan 2 Zanlı Yakalandı

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Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari zanlı, İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonuyla yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerine yapmış olduğu çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 4 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.A. (50) ve 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından 21 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.D.'nin adreslerini belirledi. Savcılıktan alınan talimatla, belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR