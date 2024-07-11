İzmir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçundan Aranan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçundan Aranan 2 Zanlı Yakalandı

İzmir\'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçundan Aranan 2 Zanlı Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonuyla, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari zanlı yakalandı. B.A. ve S.D. adlı zanlılar, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

11.07.2024 01:21
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Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari zanlı, İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonuyla yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerine yapmış olduğu çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 4 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.A. (50) ve 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından 21 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.D.'nin adreslerini belirledi. Savcılıktan alınan talimatla, belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Konak, İzmir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçundan Aranan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçundan Aranan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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