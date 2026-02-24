İftar çadırında belediye görevlisini bıçaklayan şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iftar çadırı kurulumu sırasında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan belediye görevlisi olayının şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, 20 Şubat günü akşam saatlerinde Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki Gümüşpala kapalı pazar yerinde meydana geldi. Bölgede kurulacak iftar programı için hazırlık yapıldığı sırada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan (57), bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacak ve karın bölgesinden yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çaplı çalışma başlattı. Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, olayın şüphelisi L.E. (48) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR