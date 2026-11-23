İzmir'de emniyet birimlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gaziemir ve Buca ilçelerinde iki ayrı takip sonucu kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yurt dışında olduğu değerlendirilen ve 2 yıl 4 ay 13 gündür aranan zanlı Gaziemir'de, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan zanlı ise Buca'da yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, Bankacılık Kanununa Aykırılık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıl 4 ay 13 gündür arandığı belirlenen şüpheli B.A.'nın Gaziemir'de olduğu tespit edildi. Yurt dışında bulunduğu değerlendirilen şüpheli B.A., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Uyuşturucu Madde Ticareti, Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 16 bin 200 TL para cezası ile aranan şüpheli Y.S.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara teslim edildi.