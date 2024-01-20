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İzmir'de Interpol tarafından aranan Kazakistanlı şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Interpol tarafından aranan Kazakistanlı şüpheli yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli O.O, İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalandı. O.O'nun uluslararası organize suç örgütüne üye olma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yolsuzluk suçlarından arandığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda O.O tutuklandı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İzmir\'de Interpol tarafından aranan Kazakistanlı şüpheli yakalandı
20.01.2024 - 11:38,
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli İzmir'de yakalandı.

İnterpol'ün hakkında "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" suçlarından kırmızı bültenle aradığı O.O'nun İzmir'de olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Kazakistan'da ve uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve İzmir'de kılık değiştirerek suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşılan şüpheli O.O'nun bulunabileceği tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin, düzenledikleri operasyonla şüpheli O.O yakalandı.

İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan O.O'nun sınır dışı işlemlerine devam edildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Kazakistan, İzmir, Uluslararası, Polisiye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Interpol tarafından aranan Kazakistanlı şüpheli yakalandı - Son Dakika


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