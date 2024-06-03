İzmir'de intikam cinayeti: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de intikam cinayeti: 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü intikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı. Olayın failleri olan şüpheliler, saklandıkları adreste yapılan operasyonda yakalandı. Şüphelilerin, daha önce öldürülen bir hastane personelinin yakınları olduğu ve cinayetin intikam amacıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

03.06.2024 21:20
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü intikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı.

Olay, 31 Mayıs günü saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi 1210. Sokak'ta meydana gelmişti. İki çocuk babası Gerçek Atçı (45), otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Atçı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Cinayet anının sokak ve yakınındaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerde şüphelilerin Gerçek Atçı'nın otomobilini takip ettikleri ve sokakta silahla ateş edip olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı.

Plakasız otomobille 3 saat takip etmişler

Olay yerinde güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Gerçek Atçı'nın aracını plakasız araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettiklerini, olay esnasında araçta 5 kişinin bulunduğunu, Atçı'nın kullandığı araç güvenlik kamerası bulunmadığını düşündükleri sokağa girdiği esnada araçtan inen 3 şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

Hastane personelinin öldürülmesiyle ilgili intikam detayı

Yürütülen titiz çalışma sonucu olayın failleri olan A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K. (26), Çiğli ilçesinde saklandıkları adrese yapılan operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 16 Mayıs günü Emir Sultan Mahallesi'nde öldürülen hastane personeli Yücel Ecelioğlu'nun (37) yakınları olduğu, otomobilinde öldürülen Gerçek Atçı'nın ise bu cinayet nedeniyle tutuklanan R.A.'nın (22) babası olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de intikam cinayeti: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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