İzmir'de İskeleden Denize Atladı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de İskeleden Denize Atladı, Hayatını Kaybetti

İzmir\'de İskeleden Denize Atladı, Hayatını Kaybetti

İzmir'in Foça ilçesinde, iskeleden denize atladıktan sonra dibe çakıldığı iddia edilen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

13.08.2024 18:58
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İzmir'in Foça ilçesinde, iskeleden denize atladıktan sonra dibe çakıldığı iddia edilen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Foça'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gencelli Halk Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki beton iskeleden balıklama olarak denize atlayan İlhan Günay (55) dibe çakıldı. Denizin dibindeki taşlara kafasını vurduğu öne sürülen Günay'ı denizde kanlar içerisinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlhan Günay'ın boynu kırıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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