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İzmir'de Kaçak Alkol Operasyonu

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İzmir'de yapılan operasyonda 1 milyon TL değerinde kaçak alkol ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

19.09.2024 15:39
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İzmir'de kaçak alkol operasyonu

İZMİR - İzmir'de 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 327 şişe muhtelif içki, 47 litre açık sahte muhtelif içki ve 205 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı, satışı ve dağıtımına yönelik; Bornova, Karabağlar ve Buca ilçelerinde, 13 ikamet, 3 depo, 5 araç ve 2 işyerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 327 şişe muhtelif içki, 47 litre açık sahte muhtelif içki, 205 litre taklit etiketli etil alkol, 3 bin adet boş içki şişesi, 12 bin adet sahte bandrol, 8 bin 400 adet içki şişesi kapağı, 18 bin 700 adet içki şişesi etiketi ve kapişonu ve 4 litre içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak alkolün ele geçirildiği operasyon kapsamında, haklarında işlem yapılan 17 şüpheliden 10'ü serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüphe de adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir\'de Kaçak Alkol Operasyonu
Kaynak: İHA

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