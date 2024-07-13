İzmir'de kaçak elektrik akımıyla 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de kaçak elektrik akımıyla 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayın nedeni olarak kanalizasyondaki elektrik kaçağı şüphesiyle bölgede incelemeler yapılıyor. Sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan gençler, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı bölgede elektrik firması yetkilileri ve polis ekipleri inceleme başlattı.

13.07.2024 12:38
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İzmir'de iki kişinin öldüğü olayda ilk şüphe kanalizasyon civarındaki kaçak: "Beni de daha önce elektrik çarptı"

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapılıyor.

Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmıştı.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı; ama acı haber geldi

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yapmıştı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bölgede inceleme başlatıldı: İlk şüphe kanalizasyondaki elektrik kaçağı

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle, kanalizasyonun olduğu bölgede kazı çalışması yapacak.

"Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar"

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, "dün deponun orda gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kaçak elektrik akımıyla 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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