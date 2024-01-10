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İzmir'de Kadın, Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de Kadın, Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü

Bornova ilçesinde 1 ay önce evlendiği eşini çıkan arbedede göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı, eski eşinden olma oğlu ise serbest bırakıldı. Şüpheli kadının ifadesinde, kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını ve eşinin kendisine vurmaya başladığında çıkan arbedede kendini savunmak için eline aldığı bıçağın eşini yaraladığını söylediği öğrenildi.

İzmir\'de Kadın, Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
10.01.2024 - 10:30,
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İzmir'in Bornova ilçesinde 1 ay önce evlendiği eşini çıkan arbedede göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı, eski eşinden olma oğlu ise serbest bırakıldı. Şüpheli kadının ifadesinde, kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını ve eşinin kendisine vurmaya başladığında çıkan arbedede kendini savunmak için eline aldığı bıçağın eşini yaraladığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün gece yarısı saat 01.30 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte yaşayan, 1 ay önce ise evlenerek hayatlarını birleştiren ve her ikisinin de 3. evliliği olduğu öğrenilen Fırat Bozkurt (43) ile eşi Şirin Bozkurt (47), arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şirin Bozkurt, eline aldığı bıçakla kocası Fırat Bozkurt'u çıkan arbedede kalbinden bıçaklandı.

Fırat Bozkurt, yatak odasında kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Şirin Bozkurt ise o sırada evde olan ve şoka giren eski eşinden olma 18 yaşındaki oğlu Ç.G.'yi komşuya gönderdi. Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fırat Bozkurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne tutuklandı, oğlu serbest

Gözaltına alınan anne ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin Bozkurt, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Ç.G., ise serbest bırakıldı. Bozkurt'un ifadesinde, bir eğlence mekanında kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını, ardından önce kendisinin sonra da kocasının eve geldiğini, eşinin eşyalarını toplamaya başladığını ve bu sırada gırtlağına sarılıp kendisine vurduğunu, çıkan arbedede kendisini savunmak için eline aldığı bıçağın kocasını yaraladığını, ardından kendisinin sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kadın, Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika


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