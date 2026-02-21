İzmir'de belediye kamyonuna arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
İzmir'de belediye kamyonuna arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

İzmir\'de belediye kamyonuna arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti
21.02.2026 18:42  Güncelleme: 18:50
İzmir'in Aliağa ilçesinde Çiğli Belediyesine ait kamyona arkadan çarpan Hüsamettin Dam, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Çiğli Belediyesine ait kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.15 sıralarında Çaltıdere kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bergama yönünden İzmir istikametine gitmekte olan Hüsamettin Dam (49) yönetimindeki kamyon, aynı yönde seyir halinde olan B.S. idaresindeki Çiğli Belediyesine ait kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü Hüsamettin Dam (49) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Hüsamettin Dam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

