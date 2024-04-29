İzmir'de Kanser Hastasına Cinsel Saldırı Davasında İtiraz - Son Dakika
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İzmir'de Kanser Hastasına Cinsel Saldırı Davasında İtiraz

İzmir\'de Kanser Hastasına Cinsel Saldırı Davasında İtiraz

İzmir'de bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan erkek hemşirenin aldığı 'iyi hal' indirime, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Başsavcılık, kararın usule uygun olmadığı gerekçesiyle istinafa başvurdu.

29.04.2024 15:41
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İzmir'de, bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çaptırılan erkek hemşirenin aldığı "iyi hal" indirime, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Başsavcılık, kararın usule uygun olmadığı gerekçesiyle istinafa başvurdu.

İzmir'de bir üniversite hastanesinde görev yapan erkek hemşire E.K. (30), yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası N.C. (63) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 Mayıs 2023'te tutuklanmıştı. Erkek hemşirenin, baygın halde bulunan mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti. Kanser hastası yaşlı kadın ise olaydan bir müddet sonra yaşamını yitirmişti.

Başsavcılıktan "iyi hal indirimi"ne itiraz

Hazırlanan iddianamede erkek hemşire hakkında 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, sanık "iyi hal indirimi" alarak toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde karara bağlanan davayla ilgili ise önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin sanık hakkında verdiği "iyi hal indirimine" itiraz etti. Başsavcılık, kararın usule uygun olmadığını belirterek bir üst mahkemeye başvurdu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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