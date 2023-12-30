 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ailesine ait küçükbaş hayvanları aramaya giden ve haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra bulundu. Çocuğun gece boyunca ormanlık alanda mahsur kaldığı ve sabah saatlerinde bitkin halde bulunduğu belirtildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İzmir\'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra bulundu
30.12.2023 - 17:06,
Abone Ol

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ailesine ait küçükbaş hayvanları aramaya giden ve haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra bulundu.

Olay dün akşam saatlerinde Kemalpaşa'nın Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.K. (13) ailesine ait küçükbaş hayvanları otladıkları yerden toparlamak için evden ayrıldı. Hayvanlardan bir kısmının meralık alandan geri döndüğünü ancak Ç.K.'nın dönmediğini gören ailesi, durumu muhtara ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra komando timleri ve jandarma iz takip köpekleri sevk edildi.

Gece boyunca ormanlık alanda mahsur kalan küçük çocuğun, soğuktan ve yabani hayvanlardan korunmak için dere yatağında bir yerde saklandığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bitkin halde bulunan küçük çocuk, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ç.K. ve ailesini hastanede ziyaret eden Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek İzmir Valisi Sn. Süleyman Elban'ın da konuyu ilk andan itibaren takip ettiğini, arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve vatandaşlara teşekkür ettiklerini söyledi.

Küçük çocuğun tedbir amaçlı olarak hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, İzmir, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra bulundu - Son Dakika


17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim

Son Dakika
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Aralık ayında açlık sınırı 14 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 47 bin lirayı aştı
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 18:19:10. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement