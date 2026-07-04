İzmir'de Kayıp Genç Ormanda Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Kayıp Genç Ormanda Ölü Bulundu

İzmir\'de Kayıp Genç Ormanda Ölü Bulundu
04.07.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 yaşındaki E.K., sosyal medya intihar mesajları sonrası ormanlık alanda ölü bulundu. Soruşturma sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan 31 yaşındaki vatandaş, polis ve AFAD ekiplerinin Buca ilçesinde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda ölü bulundu. Sosyal medya hesaplarında intihar mesajları paylaşan gencin ölümüyle ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz günü Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne 31 yaşındaki E.K için kayıp başvurusu yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıs Büro Amirliği ekipleri şahsı bulmak için teknik inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda E.K'ye ait cep telefonu hattının son olarak Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Buca Doğu çıkışı civarında sinyal verdiği tespit edildi.

AFAD ve iz takip köpekleri seferber oldu

Sinyal bilgisinin Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne iletilmesinin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 3 Temmuz saat 15.33 sıralarında Kayıp Şahıs Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde bölgeye AFAD ekipleri ve iz takip köpekleri sevk edilerek çember daraltıldı. Ekiplerin arazide yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, E.K saat 18.10 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Sosyal medyadan veda mesajı bırakmış

Öte yandan, ormanlık alanda cansız bedeni bulunan E.K'nin olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu olayda, gencin paylaşımlarında sitem dolu şu ifadelere yer verdiği görüldü: "Ben dünyada göreceğimi de gördüm yaşayacağımı da yaşadım. Bu dünya yaşanmaya değecek bir dünya değil... Öyle bir şey yapacağım ki hepinize sürpriz olacak. Hem de çok büyük bir sürpriz olacak. Ben bu yaşadıklarımın hiçbirini hak etmedim. Bu dünyada adalet şaşsa da o dünyada her şey adalet içinde olacak, hiç şüphesiz olan Allah'tır."

E.K'nin cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Medya, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Kayıp Genç Ormanda Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Müjdeyi verdiler TFF’den yeni futbol kuralları açıklaması Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
Mezuniyet törenine damga vuran protesto Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 15:34:20. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kayıp Genç Ormanda Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.