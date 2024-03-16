İzmir\'de Komşu İş Yerindeki Köpeğe Acımasız Saldırı

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İzmir'in Urla ilçesinde bir şahıs, eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle acımasızca komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldırdı. Gözü dönmüş adamın köpeğe saldırdığı acımasız anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında bulunan araç lastik tamiri yapan komşu iş yerine gelen M.K. isimli şahıs, eline aldığı hortumla iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı. Acımasız saldırgan defalarca köpeğe hortumla vururken, hayvan can havliyle zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı. Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, akabinde ise eline aldığı kürekle vurdu. Şüphelinin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanı çocuğun ise koktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü. Köpeğe yapılan saldırı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, aldığı darbeler sonrası başı yarılan köpeğin sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi. - İZMİR