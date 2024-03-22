İzmir'de korkunç olay: Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bir otomobilin bagajı içerisinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a ait olduğu, alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulup öldürüldüğü ve cansız bedeninin bagajda saklandığı öğrenildi.
Olay 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmesi için kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.
Ertesi gün ihbar etti
Otomobilde bulunan şüphelilerden E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen F.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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