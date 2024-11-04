İzmir\'de Kuyumcu Kardeşler 22 Milyon Lira Dolandırdı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 23 vatandaşı yaklaşık 22 milyon lira dolandıran kuyumcu kardeşler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Çarşısı'nda bulunan Ses İşhanı'na gelen ve yüksek kar vaadiyle altınlarını kuyumcuya emanet eden vatandaşlar, kuyumcunun ansızın ortadan kaybolmasıyla dolandırıldıklarını anladılar. Bunun üzerine durumu savcılığa bildiren mağdur vatandaşlar, kuyumcu İ.K. (41) ve kardeşi Y.K.'den şikayetçi oldular.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince, 23 vatandaşı 'yüksek kar vaadiyle' yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeş İ.K., ve Y.K.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Y.K., Buca ilçesinde, İ.K., ise İstanbul'da yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR