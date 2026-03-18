İzmir\'de Kuyumcu Soygunu Girişimi

İzmir'in Aliağa ilçesinde motosikletle bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan pompalı tüfekli 2 şüpheli, iş yeri sahibine biber gazı sıkıp çevreye ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Şakran Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeye motosikletle 2 kişi yaklaştı. Kasklı olan şüphelilerden biri içeri girerek altın alacağını söyledi. Kısa süre sonra diğer şüpheli elindeki pompalı tüfekle dükkana girdi. Silahı gören kuyumcunun çığlık atması üzerine soyguncular paniğe kapıldı. Şüpheliler, bağıran iş yeri sahibinin yüzüne biber gazı sıktı. Olayı fark edip dükkana yönelen çevredeki esnafı durdurmak isteyen soyguncular, yanlarındaki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Esnafa ateş açtıktan sonra geldikleri motosiklete binerek firar eden 2 şahsın yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. - İZMİR