Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Kuyumcu Soygunu Girişimi

18.03.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa'da pompalı tüfekle kuyumcu soygunu girişimi, şüphelilerin biber gazı kullanıp kaçmasıyla sonuçlandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde motosikletle bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan pompalı tüfekli 2 şüpheli, iş yeri sahibine biber gazı sıkıp çevreye ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Şakran Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeye motosikletle 2 kişi yaklaştı. Kasklı olan şüphelilerden biri içeri girerek altın alacağını söyledi. Kısa süre sonra diğer şüpheli elindeki pompalı tüfekle dükkana girdi. Silahı gören kuyumcunun çığlık atması üzerine soyguncular paniğe kapıldı. Şüpheliler, bağıran iş yeri sahibinin yüzüne biber gazı sıktı. Olayı fark edip dükkana yönelen çevredeki esnafı durdurmak isteyen soyguncular, yanlarındaki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Esnafa ateş açtıktan sonra geldikleri motosiklete binerek firar eden 2 şahsın yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, İzmir, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 19:35:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.