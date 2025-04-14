İzmir'de kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde kuyuya düşen bir kuzu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlayan bir kuzu, etrafı açık olan kuyunun içine düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile dağda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşıp kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir itfaiye erini halat yardımıyla kuyuya indirerek kuzuyu iple bağladı. Ardından vinç sistemiyle yukarı çekilen kuzu, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmayla kuyudan çıkarıldı.