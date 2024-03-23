İzmir'de metro istasyonu cinayetiyle ilgili 7 tutuklama
Cinayetin sebebi alacak-verecek anlaşmazlığı
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde metro istasyonu girişinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybedip 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Olayın geçmişe dayalı alacak-verecek anlaşmazlığından kaynaklı husumetten meydana geldiği ileri sürüldü.
Olay 19 Mart günü Konak ilçesi Halkapınar Metro girişinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralandı. Olay anında seken kurşunlar ise o esnada metroya binmeye çalışan İ.A. ve Ü.E.'nin de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ermiş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
2 şüpheli ve yardım edenler belirlendi
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, silahlı saldırıyı O.K. ve H.D.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekiplerince adresleri belirlenen 2 şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren 2 kişiye yardım ettikleri tespit edilen A.K. ve H.Y. de ekipler tarafından gözaltına alındı.
Alacak-verecek husumeti varmış
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden silahlı saldırıyı gerçekleştiren O.K. ve H.D.'nin yanı sıra M.F.K., H.E., H.Y., İ.Ü. ve H.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ve Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cinayetin taraflar arasındaki eskiye bağlı alacak-verecek anlaşmazlığı sonucu husumetten kaynaklı olduğu ileri sürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de metro istasyonu cinayetiyle ilgili 7 tutuklama - Son Dakika
Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan, Turgay Kocakaya ve akrabası Mihal Kocakaya tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Turgay Kocakaya tutuklandı ve Nihal Kocakaya aranıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ailesi tarafından haber alınamayan bir genç, başından vurulmuş halde tarlada ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şok uygulamalar yapan polis ekipleri, durdurulan araçlarda didik didik arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti. Uygulamalar gece yarısına kadar devam etti ve sabaha karşı da belirli bölgelerde sürdürüldü.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, canlı yayında Hatay'daki gerginlik ve Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesi sürecini değerlendirdi. Baş, Zan'ın aday gösterildiği iddia edilen ses kaydı sonrası yaşananları açıkladı. Zan ise, partinin kendisine destek olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti.
Tokat-Sivas karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar sıyırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, Akhisar mahallesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?