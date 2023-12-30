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İzmir'de metroda yürüyen merdiven kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de metroda yürüyen merdiven kazası: 5 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, Üçyol Metro İstasyonu içerisinde bulunan yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle merdivende oluşan kayma sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine istasyona itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yürüyen merdivende meydana gelen arızanın ekipler tarafından incelendiği öğrenildi.

İzmir\'de metroda yürüyen merdiven kazası: 5 yaralı
30.12.2023 - 19:09,  Güncelleme: 19:12
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İzmir'de metroda yürüyen merdiven kazası: 5 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, Üçyol Metro İstasyonu içerisinde bulunan yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle merdivende oluşan kayma sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında, Üçyol Metro İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyondan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda ters yöne doğru gitmeye başladı. Bu esnada yürüyen merdiven üzerinde bulunan ve dengesini kaybeden vatandaşlar yere düştü. Olayın bildirilmesi üzerine istasyona itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Durumlarının iyi olduğu 5 hafif yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yürüyen merdivende meydana gelen arzının ekipler tarafından incelendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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