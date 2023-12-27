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İzmir'de motokurye kadın trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de motokurye kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin çarptığı seyir halindeki motosiklet sürücüsü motokurye kadın, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir\'de motokurye kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
27.12.2023 - 15:41,  Güncelleme: 15:45
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin çarptığı seyir halindeki motosiklet sürücüsü motokurye kadın, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Zeynep Demir idaresindeki 35 BTN 634 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Murat G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın, metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemini alırken, ağır yaralandığı belirlenen Demir, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç motokurye Zeynep Demir hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Murat G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Zeynep Demir, İzmir, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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