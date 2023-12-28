İzmir\'de motokurye kadının cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye kadın Zeynep Demir (41), Bayraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan acılı ağabey, motosikletleri fark etmeyen sürücülere isyan etti ve "Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Kaza, dün sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bornova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden bir alışveriş sitesi adına çalışan kurye Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Demir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Demir'in olay günü izinli olduğu ve motosikleti çalıştığı yere bırakmaya gitti öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından Demir'in cenazesi tören için Hamidiye Camii'ne getirildi.

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Cenazeye Demir'in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Kardeşinin tabutu başında gözyaşı döken acılı ağabey Mustafa Demir yaptığı açıklamada, "Kardeşim trafikteki tüm kurallara uyardı. Hız yapmazdı. O gün de izinliydi. Kendi şeridinde 60'la giderken bir aracın ani şerit değiştirmesiyle hayatını kaybetti. Çarpan arabayı sıkıştıran bir araba olduğunu da öğrendik. Ancak kaçmış. Vuran kişi de adliyeye sevk edilmiş. Biz şikayetçiyiz. Motosikletlilere karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Kardeşim herkese yardım eden çok iyi bir insandı. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Artık emsal kararlar çıkması gerekiyor. Alacağı ceza acımızı hafifletmez ama cezasız kalmasın. Kazaya sebebiyet veren kişi de gidip teslim olsun. İnsanlar motosikletlilere karşı daha dikkatli olsunlar. Acımız büyük" dedi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Demir'in kurye arkadaşları da motosikletleriyle eşlik etti. - İZMİR