İzmir\'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen dört ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Çalınan tüm motosikletler sahiplerine teslim edilirken, zanlılar adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen detaylı soruşturma kapsamında 32 iş yeri ve güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu B.Ö. (25) ve B.E.H. (13) isimli şüpheliler tespit edildi.

Şüpheliler yapılan operasyonla yakalanırken, 13 yaşındaki B.E.H.'nin 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Zanlıların çaldığı dört motosiklet ise ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR