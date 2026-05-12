İzmir\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, Kamyonet Sürücüsü Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bademli ile Ovakent mahallelerini bağlayan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şahin Arslan (35) idaresindeki 35 BOM 711 plakalı motosiklet, tali yoldan ana yola dönüş kurallarını ihlal ederek çıktığı öne sürülen Ş.U. (64) yönetimindeki 35 ZIC 83 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Arslan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ş.U., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR