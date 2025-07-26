İzmir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada, alev topuna dönen motosikletin sürücüsü feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Ankara asfaltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz K. (65) idaresindeki 35 BGD 681 plakalı kamyonet, dönüş manevrası yaptığı sırada karşı yönden gelen Veli Kırtık (38) yönetimindeki 45 AUK 723 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan motosiklet söndürülürken, alevlerin arasında kalan motosiklet sürücüsü Veli Kırtık'ın feci şekilde yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aziz K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR