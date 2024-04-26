İzmir'de Motosikletli Kapkaççılar Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Motosikletli Kapkaççılar Yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin cep telefonunu çalan motosikletli iki kapkaççı, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

26.04.2024 18:51
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Motosiklet ile kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir'de motosikletli kapkaççılar kıskıvrak yakalandı

İZMİR - İzmir'de bir kişinin cep telefonunu çalan 28 ve 29 yaşındaki motosikletli iki kapkaççı, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli şüpheli Ö.E. ve şüpheli E.A. (29), telefonla konuşan Ö.Ö.'yü gözlerine kestirdi. Motosikletler ile Ö.Ö.'nün yanına yaklaşan kapkaççılar, cep telefonunu çalıp olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerin ardından şüpheli Ö.E.'yi suçta kullanılan motosiklet ile birlikte yakaladı. Bornova ve Buca İlçelerinde de benzer kapkaç olaylarının yaşanması sebebiyle ekipler çalışmaları derinleştirdi. Çalışmalar kapsamında; olayın Ö.E. ile birlikte E.A. tarafından da gerçekleştirildiği tespit edildi.

Çalıntı telefonları satın alan şüpheli de yakalandı

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın arından firari olan E.A'yı, Buca ilçesinden çaldığı cep telefonu ile yakaladı. Ekipler, olaylarda çalınan cep telefonlarının şüpheli Y.C.A tarafından satın alındığını tespit etti. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, olaylarda çalınan cep telefonları geri alınarak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca şüpheli Y.C.A.'nın 5 ayrı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı bildirildi. Şüpheliler Ö.E., E.A. ve Y.C.A.'nın adliyeye sevk edilerek ardından tutuklandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Motosikletli Kapkaççılar Yakalandı - Son Dakika

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