İzmir\'de Nevruz kutlamasında suç unsuru slogan atan 82 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de, DEM Parti İl Başkanlığı tarafından 17 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlaması esnasında, suç unsuru slogan attığı ve terör örgütünün sözde flamalarından olan bez parçası taşıdığı tespit edilen 82 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 17 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlaması sonrasında yapılan kamera ve görüntü incelemelerinde, etkinlik esnasında suç unsuru slogan attığı ve terör örgütünün sözde flamalarından olan bez parçası taşıdığı tespit edilen 82 şüpheli, bugün düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR