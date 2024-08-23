İzmir\'de ofis gaspı operasyonu: 6 kişi tutuklandı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde B.B. adlı vatandaşın ofisine girerek, 'Alacakları tahsil etmeye geldik' deyip iş yerindeki elektronik sistem ile otomobili ve nakit paraları gasp eden çeteye yönelik operasyon gerçekleştirdi. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 6 kişi tutuklandı.

Olay 16 Ağustos günü Çiğli ilçesinde bulunan B.B.'ye ait iş yeri ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plan yaparak iş yerine çökmeye çalışan 7 kişi, önce iş yeri sahibinin başına silah dayayıp, elini kolunu bağlayarak kendisini darbetti. Daha sonra da 'Alacakları tahsil etmeye geldik' diyerek iş yerindeki kamera sistemi, televizyon, bilgisayar gibi elektronik bir çok malzemeyle birlikte nakit paraları, çekleri ve aracını gasp ettikleri, 15 milyon lira parasını da zorla almaya çalıştı. Olayın ardından B.B.'nin şikayeti üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü. Yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin, A.S., U.T., Ş.T., H.A.,T.A., S.Ç. ve R.K. oldukları belirlendi ve şehir eşkıyaları adreslerine gerçekleşen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Silah yapımında kullanılan malzemeler çıktı

Çiğli ve Bayraklı ilçelerindeki adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, iş yerinden gasp edilen 2 adet laptop, 2 adet televizyon ve elektronik eşya, 1 adet çalıntı otomobil, çek defterleri ve kredi kartları, silah yapımında kullanılan 77 adet namlu, 124 adet icra yayı, 91 adet şarjör, 8 adet tetik mekanizması, 4 adet silah gövdesi ile 9 adet sürgü takımı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR