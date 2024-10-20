İzmir\'de Okula Kaçan Araç, Çocukları Son Anda Kurtardı

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, aynı okulda kısa zaman önce de kaza meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir özel okulda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki 35 N 9304 plakalı araç, okulun bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli, koşup gelen öğretmenin ikazıyla son anda kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Korku dolu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 çocuk ve 2 velinin koşarak gelen öğretmenin ikazıyla kaçıştıkları ve aracın okulun bahçe duvarını kırıp girdiği, çevrede bulunan vatandaşların ise panik yaşadığı anlar yer aldı.

Aynı okulda daha önce de kaza olmuştu

Geçtiğimiz 1 Ekim tarihinde ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş ve bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40) yaralanmıştı. Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarılmış, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Kırılan bahçe kapısı ve duvar ise görevliler tarafından onarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı. - İZMİR