İzmir'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Arabalı Vapur ve Yolcu Gemisi Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Arabalı Vapur ve Yolcu Gemisi Seferleri İptal Edildi

İzmir\'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Arabalı Vapur ve Yolcu Gemisi Seferleri İptal Edildi

İzmir'de fırtına etkisiyle birlikte olumsuz hava ve deniz şartları yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı üzerine İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

12.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:18
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İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilerken, İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 15.15 itibarı ile iptal edildiği duyuruldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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