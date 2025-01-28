İzmir'de Orman İşçisi Yaşar Yıldız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Orman İşçisi Yaşar Yıldız Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Orman İşçisi Yaşar Yıldız Hayatını Kaybetti

İzmir'de ağaç keserken devrilen ağaç altında kalan orman işçisi Yaşar Yıldız, Bartın'da defnedildi.

28.01.2025 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden orman işçisi, Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden işçi Yaşar Yıldız'ın 30 yıllık arkadaşı olay günü yaşananları anlattı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarının ardından arazide kesim yapmak üzere Bartın'dan bölgeye destek olarak gönderilen 6 kişilik ekipte yer alan orman işçilerinden Yaşar Yıldız (57), kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Evli ve 3 babası olan Yaşar Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyüne getirildi. Yıldız'ın cenazesi, Çerde Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığıne defnedildi. Cenazaye Yıldız'ın eşi Zülbikar Yıldız, ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.

Yaşar Yıldız'ın 30 yıllık arkadaşı ve ortağı olan Hilmi Yıldız, olay günü yaşananları anlattı. Yıldız, "Yaşar Yıldız ile birlikte çocukluğumuzdan itibaren orman işinde çalışırız. Yaklaşık 30 senedir birlikte çalışırız. İzmir Karşıyaka'da çıkan orman yangınlarının ardından yanık sahada çalışmaya gittik. Yaşar Yıldız ile ortağız, 6 kişilk ekip olarak bölgeye gittik. Olay günü öğle yemeğinin ardından yıkılan ilk ağacın dalının altında kaldı. Ağaçta çarpraz bir dal varmış, dal üzerine bastı. Yani ağaç yıkılırken dal üzerine geldi. Gözümün önünde oldu olay. Kaçamadı, altında kaldı. Oğlu da zaten yanındaydı. Olaydan sonra battaniyeye koyduk, kendi aracına koyduk. Ormandan çıktık, 10 kilometre aşağıda ambulansa verdik. Hastaneye götürüldü, biz de gittik hastaneye. Bize tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı söylendi" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Karşıyaka, 3-sayfa, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Orman İşçisi Yaşar Yıldız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Orman İşçisi Yaşar Yıldız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.