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İzmir'de Ormanlık Alanda 2 Köpek Ölüsü Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Ormanlık Alanda 2 Köpek Ölüsü Bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alandaki çöp poşetleri içerisinde 2 köpek ölüsü bulundu. Vatandaşlar, yürüyüş yaparken etrafı bantla dolanmış siyah poşetler gördü. Poşetleri açtıklarında köpek ölülerini bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olayın ne zaman ve kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.

İzmir\'de Ormanlık Alanda 2 Köpek Ölüsü Bulundu
16.01.2024 - 10:48,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alandaki çöp poşetleri içerisinde 2 köpek ölüsü bulundu.

Olay, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, etrafı sıkıca bantla dolanmış siyah poşetler gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar poşetleri yırttıklarında, içerisinde köpek ölülerinin olduğunu gördü. Kim veya kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen poşetlerdeki köpeklerden birisinin pitbull cinsi hayvan olduğu tespit edildi. Öte yandan, bölgede çok sayıda parçalanmış siyah poşetler olduğu da görüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Ormanlık Alanda 2 Köpek Ölüsü Bulundu - Son Dakika
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