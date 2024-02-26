İzmir\'de otobüs kazası: Sürücü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, H.A. (55) yönetimindeki 34 EHC 916 plakalı yolcu otobüsü, İzmir- Ankara kara yolu Halilbeyli Kavşağı'nda Abdullah Demir'in (32) kullandığı 48 BY 621 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklenirken, ihbar üzerine adrese İzmir ve Manisa'dan 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada, Abdullah Demir ile otomobildeki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralandı. İtfaiye ekiplerince, otomobil içerisinde sıkışan Abdullah Demir ile H.D. bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Abdullah Demir ve H.D. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Abdullah Demir, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam ederken, jandarma, otobüs sürücüsü H.A.'yı gözaltına almıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR