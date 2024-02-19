İzmir'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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İzmir'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan şahıslar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

19.02.2024 07:31  Güncelleme: 07:33
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İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T., idaresindeki motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen BMW marka 35 BIF 333 plakalı araç yolda seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü S.T., yaralandı.

Motosikletlinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yerde acıyla kıvrandığı anlar yer alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobili terk edip kaçtılar

Öte yandan otomobilde bulunan şahıslar aracı terk edip kaçarken, trafik polislerince terk edilmiş haldeki otomobil yediemin otoparkına çekildi. Hurdaya dönen motosiklet ise karakola teslim edilirken, polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir\'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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