İzmir'de park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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İzmir'de park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu

İzmir\'de park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu

Bornova ilçesinde park halindeki bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a ait olduğu ve alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulup öldürüldüğü ve cansız bedeninin bagajda saklandığı öğrenildi. Şüphelilerden biri olaydan bir gün sonra polisi arayarak durumu ihbar etti ve diğer şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

22.03.2024 01:14
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İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bir otomobilin bagajı içerisinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) ait olduğu, alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulup öldürüldüğü ve cansız bedeninin bagajda saklandığı öğrenildi.

Olay 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmesi için kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

Ertesi gün ihbar etti

Otomobilde bulunan şüphelilerden E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozarın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen F.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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