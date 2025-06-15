İzmir'de Plastik Fabrikasında Yangın: Hastane Boşaltıldı

Plastik fabrikasında yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Yanan fabrikanın yanındaki özel hastanenin tüm birimleri, yataklı servis ve yoğun bakım tamamen boşaltıldı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde akşam saatlerinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Fabrikadan yükselen kara dumanlar gökyüzünü tamamen kapladı. Yanı başındaki özel hastane tedbiren boşaltılırken, alevleri kontrol altına alabilmek için amacıyla itfaiye ekipleri büyük mücadele veriyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken, alevler kısa zamanda tüm fabrikayı sardı. Plastik malzemelerin tutuşmuş olması sebebiyle fabrikadan yükselen dev kara dumanlar bölgeyi tamamen kapladı. Yangının sıçrama ihtimaline karşın yan tarafta bulunan özel hastanedeki hastalar dışarı çıkarıldı. Yataklı servisler ve yoğun bakım ünitesi tamamen boşaltıldı. Bazı hastaların sedyelerde dışarıya çıkarıldı.

Büyük panik yaşanan bölgede, 16 itfaiye aracının yanı sıra İzmir Büyükşehir Park Bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerlerinin de yangına müdahale ettiği bildirildi.