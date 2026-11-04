İzmir\'de polis yeleğine basın yazdıran 2 şüpheli daha tutuklandı

İzmir'de sosyal medya hesapları üzerinden polis ve gazeteci taklidi yaparak sahte paylaşımlarda bulunan, silah teşhir eden ve kamu görevini usulsüz üstlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma derinleşti. Operasyonun devamında 2 şüpheli daha gözaltına alınıp tutuklanırken, zanlıların resmi programlarda polis yeleği görünümlü yeleklere 'basın' yazdırarak kendilerini resmi görevli gibi tanıttıkları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerinin ortak operasyonuyla, sosyal medyada polis ve gazeteci rolüne bürünen A.U.Ş. isimli şüpheli yakalanmış ve tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında ise 2 Kasım günü aynı suçtan F.K. ve S.C. adlı 2 şüpheli daha gözaltına alınarak 3 Kasım 'da tutuklandı.

Resmi programlarda görevli gibi yer almışlar

Operasyon kapsamındaki tutuklu sayısı artarken, şüphelilerin kamuoyunu yanıltmak için izledikleri şaşırtıcı yöntemler de deşifre edildi. Resmi programlarda, polis yeleği görünümüne sahip yeleklerin sırt ve göğüs kısımlarına 'basın' ibaresi yazdırarak boy gösterdikleri, kendi tasarımları olan sahte basın kartlarıyla kendilerini gazeteci, yelekler ve kıyafetlerle ise polis gibi tanıttıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdikleri paylaşımlar ve kamu görevinin usulsüz üstlenilmesine yönelik eylemleri dolayısıyla haklarında Cumhurbaşkanına Hakaret, Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma, Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi, Özel Belgede Sahtecilik, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.