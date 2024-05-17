İzmir'de prizde unutulan şarj aletiyle çıkan yangında ev küle döndü - Son Dakika
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İzmir'de prizde unutulan şarj aletiyle çıkan yangında ev küle döndü

İzmir\'de prizde unutulan şarj aletiyle çıkan yangında ev küle döndü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde çıkan yangının prizde unutulan şarj aletinden kaynaklandığı iddia edildi. Yangın anı çevre sakinleri tarafından kaydedilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

17.05.2024 06:07
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürülen yangında, bir ev küle döndü. Yangın anını kameraya alan çevre sakinlerinin yaşadığı panik anları da görüntülere yansıdı.

Yangın saat 03.30 sıralarında, Alpagut Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Evinde çıkan yangını fark eden ev sahibi evden hızlıca çıkarken yardım istedi. Komşusunun çığlıklarıyla uyanan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının yandaki evlere sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. Yapılan etkili müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Korku dolu anlar kamerada

Öte yandan yangının meydana geldiği sokaktaki bir çevre sakini, evin alevlere teslim olduğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için dua eden kadının yaşadığı panik anları yer aldı.

Şarj aletinden çıktığı iddiası

Öte yandan evde çıkan yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bayraklı, İtfaiye, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de prizde unutulan şarj aletiyle çıkan yangında ev küle döndü - Son Dakika

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