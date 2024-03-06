İzmir'de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü - Son Dakika
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İzmir'de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, refüje çarparak taklalar atan otomobil bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.03.2024 03:00  Güncelleme: 03:00
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İzmir'de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, refüje çarparak taklalar atıp bariyerleri aşan otomobil yan yola devrildi. Hastaneye kaldırılan aracın sürücüsü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Altınyol Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Bedük idaresindeki Suzuki marka 09 AEK 316 plakalı otomobil, Bayraklı ilçesinden Karşıyaka istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpma sonucu savrulan otomobil bariyerleri aşıp yan yola devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Bedük, itfaiye ekiplerine bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırılan sürücü İbrahim Halil Bedük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü - Son Dakika
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