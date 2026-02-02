İzmir\'de sağanak yağış: Bazı cadde ve sokaklar göle döndü, ekipler su tahliye çalışmaları yürüttü

İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokakları göle çevirirken ekipler sahada su tahliye çalışmaları yürüttü.

İzmir'de dün öğle saatlerinde başlayan ve sabah da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında olumsuzluklar yaşandı. Özellikle Konak, Karabağlar ve Buca gibi merkezi ilçeler başta olmak üzere bazı bölgelerde altyapı yetersizliği nedeniyle su taşkınları oluştu. Yollarda biriken yağmur suları trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine neden olurken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığı bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin "sarı kod" uyarısında bulunduğu bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, özellikle kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağış beklendiği ve metrekareye 20 ile 50 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Vatandaş su dolu çukura düştü

Yağışın etkisiyle bazı caddelerde asfalt zeminde bozulmalar ve derin çukurlar meydana geldi. Suyla kaplanan yolda oluşan çukuru fark edemeyen bir vatandaşın sendeleyerek içine düştüğü, daha sonra çevreden yardım almadan kendi imkanlarıyla düştüğü yerden kalkarak yoluna devam ettiği görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesindeki ekiplerin, su taşkınlarının yaşandığı kritik noktalarda tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydederek, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. - İZMİR