İzmir'de Sahte Vücut Geliştirme Hapları Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'de sahte vücut geliştirme haplarını taklit etiketlerle satışa sunan şebekeye yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 44 bin 310 adet sahte vücut geliştirme hapı ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sahte vücut geliştirme haplarını, kilo alma ve kilo verme ilaçlarının ham maddesini, dünyaca bilinen markaların şişe, kutu ve ambalajlarını yaptırtarak kendi imkanları ile kurdukları merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız şartlarda üreten şebekeyi belirledi. Şebekenin İzmir ve bir çok ilde bulunan spor salonlarına, müsabakalara hazırlanan vücut geliştirme sporcularına ve amatör fitness yapan gençlere kargo yolu ile göndererek ticaretini yaptıkları da tespit edildi.

Savcılıktan alınan talimatla harekete geçen ekipler, Konak, Buca, Karabağlar ilçelerinde bulunan 3 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira değerinde; 44 bin 310 adet sahte vücut geliştirme hapı, 2 kilo 660 gram toz hammadde testesteron, 13 bin 545 adet paketleme malzemesi (şişe, kutu, kapak), bin 290 adet farklı boyutlarda şişeli ilaç, 1.75 litre sıvı ham madde, 10 adet imalat malzemesi (kapak aparatı, beher, şırınga vb.) ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i firari çıktı

Olayla ilgili polis ekipleri, O.A., S.A., A.K. ve H.A. adlı 4 şüpheliyi gözaltına aldı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Yapılan incelemede H.A.'nın 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıkınca H.A. cezaevine teslim edildi. - İZMİR