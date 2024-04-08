İzmir'de saldırı sonucu hayatını kaybeden astsubay Sivas'ta defnedildi - Son Dakika
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İzmir'de saldırı sonucu hayatını kaybeden astsubay Sivas'ta defnedildi

İzmir\'de saldırı sonucu hayatını kaybeden astsubay Sivas\'ta defnedildi

İzmir'de kayınpederi ve kayınbiraderinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden astsubay, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Saldırganlar tutuklandı.

08.04.2024 15:12  Güncelleme: 15:18
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İzmir'de kayınpederi ve kayınbiraderinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden astsubay, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile bir araya geldi. Taraflar arasındaki konuşma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ve bıçak kullanılmasıyla Yurtseven ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan damadın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan kayınbirader ve kayınpeder kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kayınbirader ve kayınpeder çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta defnedildi

Yurtseven'in cansız bedeni baba ocağı Sivas'ın Gürün ilçesine getirildi. Burada Yurtseven için cenaze töreni düzenlendi. Törene Yurtseven'in yakınları, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Fahrettin Özçoban ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yurtseven, Suçatı Mahallesi Karşıyaka Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de saldırı sonucu hayatını kaybeden astsubay Sivas'ta defnedildi - Son Dakika

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