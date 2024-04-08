İzmir'de kayınpederi ve kayınbiraderinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden astsubay, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile bir araya geldi. Taraflar arasındaki konuşma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ve bıçak kullanılmasıyla Yurtseven ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan damadın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan kayınbirader ve kayınpeder kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan kayınbirader ve kayınpeder çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas'ta defnedildi
Yurtseven'in cansız bedeni baba ocağı Sivas'ın Gürün ilçesine getirildi. Burada Yurtseven için cenaze töreni düzenlendi. Törene Yurtseven'in yakınları, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Fahrettin Özçoban ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yurtseven, Suçatı Mahallesi Karşıyaka Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de saldırı sonucu hayatını kaybeden astsubay Sivas'ta defnedildi - Son Dakika
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 41 yaşındaki Selda D.'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenecek şekilde Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Sincan'da meydana gelen kazada, karşı yönden gelen iki aracın çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Hatay'ın Belen İlçesi, Şekere Otoban yolu girişindeki çalılık ve otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından konteyner da soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Tomruksuyu Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Özge Ulusoy, Ramazan Bayramı öncesi babasının mezarını ziyaret etti. Babasına karşıdan karşıya geçerken çarparak ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına ateş püsküren Ulusoy, "Babamın katili 15 aydır dışarıda, bir de video olmasına rağmen babamı suçluyor. Yemin ederim ki ömrüm yettikçe babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?