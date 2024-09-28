İzmir'de Silah İmalat Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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İzmir'de Silah İmalat Çetesi Çökertildi

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İzmir'de silah imalat atölyesi kuran çeteye yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

28.09.2024 09:11
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İzmir'de 'silah imalat atölyesi' kuran çeteye hava destekli operasyon

İZMİR - İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve kurusıkı tabancaları tadilat yaparak çalışır hale getirmek üzere 'silah imalat atölyesi' kuran çeteye yönelik, polis ekipleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı ve arızalı tabancaları düzenleyerek çalışır hale getiren ve yasa dışı silah ticareti yapan suç örgütünü belirleyerek takibe aldı. Çete üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında adreslere baskın yaptı. Hava destekli gerçekleşen operasyonda hedef 16 şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

7 tutuklama

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 5'inin işlemleri sürüyor.

İzmir\'de Silah İmalat Çetesi Çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Silah İmalat Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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