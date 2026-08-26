İzmir\'de Silah İmalatına Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli soruşturma kapsamında, yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İzmir merkezli Manisa'yı da kapsayan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma genelinde 100 adet tabanca ile sahte Euro yapımında kullanılan döküm kalıpları ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yasa dışı silah imal ve ticareti yapan, ürettikleri silahları çeşitli suç gruplarına temin eden şahıslara yönelik kapsamlı bir projeli soruşturma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen ara yakalamalarda 93 adet tabanca, 21 adet şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi. Bu süreçte adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teknik ve fiziki takiple tespit edildi

Dosya kapsamında sürdürülen teknik ve fiziki takip neticesinde, silah imalatı, ticareti ve aracılığı suçlarını işleyen 15 şüpheli daha belirlendi. Toplam 21 şüpheliyi hedef alan emniyet güçleri, İzmir merkezli olmak üzere Manisa ilini de kapsayan eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerden 6'sının halihazırda cezaevinde olduğu belirlenirken, dışarıdaki 15 şüpheliye ait 23 adreste arama yapıldı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 7 adet tabanca, 13 adet fişek, 6136 sayılı Kanun kapsamında balistik inceleme açısından önem taşıyan çok sayıda silah parçası, 1 adet sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron, sahte 2 Euro madeni para basımında kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları ele geçirildi.

Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise titizlikle sürdürülüyor.